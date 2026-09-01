Conato de incendio en automóvil alerta a clientes en Plaza Madero

El incidente ocurrió alrededor de las 15:35 horas, cuando un automovil circulaba por el estacionamiento y comenzó a presentar humo en la parte frontal

Un conato de incendio en un automóvil generó momentos de alerta la tarde del sábado en el estacionamiento de Plaza Madero en el centro de Parras, Coahuila, luego de que una unidad comenzara a sacar humo frente a la entrada de una tienda de autoservicio.

El incidente ocurrió alrededor de las 15:35 horas, cuando un Nissan Tsuru color guindo circulaba por el estacionamiento y comenzó a presentar humo en la parte frontal.

Al percatarse de que el fuego comenzaba a extenderse en el área del cofre, un trabajador de un negocio cercano tomó un extintor y actuó rápidamente para controlar las llamas, evitando que el incidente pasara a mayores.

Minutos después arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes inspeccionaron el vehículo y apoyaron al conductor para retirarlo hacia una zona segura.

Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas, aunque el automóvil presentó daños materiales.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a mantenerse atentos ante cualquier señal de sobrecalentamiento, humo o fallas mecánicas, y solicitar apoyo de emergencia de inmediato en caso de detectar un posible incendio.