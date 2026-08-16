Conalep recuerda a estudiante fallecido antes de graduarse

El joven perdió la vida la semana pasada luego de ser atacado con un arma blanca durante una convivencia en el ejido El Clavel

La muerte de Luis Fernando, estudiante del Conalep número 2, no solo conmocionó a su familia, sino también a sus compañeros, quienes este año esperaban compartir con él la ceremonia de graduación.

El joven perdió la vida la semana pasada luego de ser atacado con un arma blanca durante una convivencia en el ejido El Clavel.

Detienen a dos adolescentes por la agresión

Tras las investigaciones realizadas de manera conjunta, la Fiscalía General del Estado y la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo lograron ubicar y detener a dos adolescentes de 17 años, considerados probables responsables de la agresión.

En las indagatorias participaron elementos de la Policía Municipal y de la Policía Cibernética, quienes reunieron información que permitió establecer la posible participación de los jóvenes.

Compañeros recuerdan a Luis Fernando

En el Conalep número 2, sus compañeros lo recordaron con tristeza al señalar que Luis Fernando estaba a punto de vivir uno de los momentos más importantes de su etapa estudiantil.

La violencia le arrebató la oportunidad de llegar a su graduación y celebrar junto a sus amigos el cierre de sus estudios, convirtiendo lo que debía ser una fecha de alegría en un momento marcado por la ausencia de uno de sus compañeros.