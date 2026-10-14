Conagua niega recursos para rescatar arroyo La Encantada

Conagua señaló que primero se requiere un estudio de $2 a $3 millones de pesos y que los recursos podrían no llegar hasta 2029-2030

Ante la falta de recursos federales para atender la erosión provocada por el arroyo La Encantada en la colonia Analco, el Ayuntamiento de Ramos Arizpe proyecta invertir entre $4 y $5 millones de pesos para modificar el cauce, instalar estructuras de contención y recuperar parte de las vialidades afectadas, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

El edil explicó que, durante una reunión celebrada el lunes 12 de octubre en Monterrey con Luis Carlos Alatorre Cejudo, director general del Organismo de Cuenca Río Bravo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), recibió nuevamente la respuesta de que no existe presupuesto federal disponible para ejecutar las obras solicitadas desde el año pasado.

De acuerdo con el alcalde, la dependencia planteó que primero sería necesario realizar un estudio técnico con un costo estimado de entre $2 y $3 millones de pesos, para posteriormente gestionar recursos ante la Cámara de Diputados.

Bajo ese procedimiento, los trabajos federales podrían aplazarse hasta 2029 o 2030.

Gutiérrez Merino señaló que el municipio no puede esperar varios años para intervenir el arroyo, debido al riesgo que representa para las familias de Analco, donde el desplazamiento del cauce ha provocado erosión del terreno, pérdida de superficie de las calles y afectaciones en las inmediaciones de viviendas.

Por ello, solicitó a Conagua autorización para efectuar trabajos municipales de limpieza y encauzamiento del arroyo.

Explicó que intervenir sin permiso en una zona de competencia federal podría ocasionar sanciones económicas e incluso medidas contra las cuentas municipales.

Aunque la autorización no fue concedida durante la reunión, el alcalde indicó que el Ayuntamiento presentará la solicitud formal por escrito, con la intención de comenzar los trabajos a finales de octubre o durante noviembre, siempre que obtenga el permiso correspondiente.

La primera etapa consistiría en modificar el paso del agua para evitar que continúe golpeando y humedeciendo el terreno próximo a las viviendas.

Posteriormente, se contempla instalar gaviones, estructuras de piedra contenidas en mallas metálicas que permitirían proteger las márgenes del arroyo y reducir la erosión.

El proyecto también incluye recuperar terreno mediante la colocación de material de relleno y base para ampliar la superficie de la calle afectada.

El alcalde advirtió que se trata de una intervención compleja, debido a que existen desniveles de entre 8 y 10 metros de profundidad y será necesario movilizar grandes volúmenes de tierra.

Los estudios preliminares estarán a cargo de las áreas municipales de Obras Públicas y de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento (EMAS), que deberán determinar las dimensiones de los trabajos y las condiciones técnicas para su ejecución.

El presidente municipal agregó que buscará negociar con empresas establecidas en Ramos Arizpe para obtener mejores costos en los materiales y gaviones, además de explorar posibles apoyos de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento y del Gobierno de Coahuila.

Durante la entrevista, Gutiérrez Merino también afirmó que Conagua había contemplado anteriormente una bolsa de aproximadamente $300 millones de pesos para acciones de limpieza del arroyo, pero que, según le informaron, esos recursos fueron destinados a otros proyectos.

El alcalde sostuvo que la prioridad será proteger a las familias y evitar accidentes en el sector, especialmente por el riesgo que representa la profundidad del cauce para peatones y menores de edad.

La intervención municipal dependerá de la autorización de Conagua y de la conclusión de los estudios técnicos que permitan definir las obras necesarias para contener el deterioro del arroyo La Encantada.