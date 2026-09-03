Conagua detecta descargas de aguas residuales en río Sabinas

La Conagua confirmó que la planta de tratamiento de Sabinas se encuentra fuera de operación y detectó descargas de aguas residuales

La Comisión Nacional del Agua detectó descargas de aguas residuales sin tratamiento en afluentes del río Sabinas y confirmó que la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del municipio se encuentra actualmente fuera de operación.

Como parte de tres actos de inspección realizados dentro de una estrategia interinstitucional para atender la contaminación del río, personal de Conagua constató que aguas provenientes de la red de alcantarillado son vertidas sin tratamiento al Arroyo Blanco, afluente directo del río Sabinas.

En un segundo punto, fue localizada una descarga de aguas residuales crudas hacia el Arroyo Aguilillas, también tributario del río, relacionada con una falla en la infraestructura de alcantarillado.

En ambos sitios fueron tomadas muestras por un laboratorio acreditado y los resultados deberán estar disponibles en un plazo no mayor a 10 días hábiles.

Inspecciones definirán acciones de saneamiento

Luis Carlos Alatorre Cejudo, director general del Organismo de Cuenca Río Bravo de Conagua, señaló que las inspecciones permitirán determinar las irregularidades existentes y definir las acciones necesarias para recuperar el sistema de saneamiento.

“En el río Sabinas estamos pasando del diagnóstico a la acción: inspeccionamos, generamos evidencia y actuaremos ante las irregularidades”, señaló.

Durante una tercera diligencia realizada en el Arroyo Blanco se verificaron dos equipos de bombeo de aguas residuales y una represa de concreto de aproximadamente 30 metros, utilizada para contener las aguas y evitar que lleguen directamente al río.

Planta de tratamiento permanece fuera de operación

Ante las condiciones encontradas, Conagua solicitó al municipio de Sabinas retomar dos proyectos considerados prioritarios: la rehabilitación y puesta nuevamente en operación de la planta de tratamiento y la reposición del colector o emisor principal que conduce las aguas residuales hacia esas instalaciones.

Los proyectos habían sido elaborados previamente por la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila, y el municipio manifestó su disposición para gestionar recursos con los gobiernos federal y estatal, así como con el organismo operador.

La intención es integrar las obras al Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento para que puedan ser consideradas dentro de la propuesta de inversión de 2027, sujeto a disponibilidad presupuestal.

Conagua analiza posibles sanciones

Conagua advirtió que, una vez obtenidos los resultados de laboratorio y concluido el análisis de las actas de inspección, se determinarán las medidas de remediación y, en caso de comprobarse infracciones, se iniciarán los procedimientos administrativos y sancionatorios correspondientes.

Las inspecciones continuarán para identificar descargas urbanas y posibles afectaciones relacionadas con actividades industriales, mineras o aprovechamientos irregulares de aguas nacionales dentro de la cuenca del río Sabinas.