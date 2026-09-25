Conagua clausura descarga de El Pinabete hacia el río Sabinas

La Conagua selló dos tuberías utilizadas para conducir al cauce aguas provenientes del desagüe de la mina El Pinabete, en Agujita

La Comisión Nacional del Agua clausuró de manera definitiva la infraestructura utilizada para conducir al río Sabinas aguas provenientes del desagüe de la mina El Pinabete, ubicada en Agujita, municipio de Sabinas.

Personal del Organismo de Cuenca Río Bravo realizó la obturación de dos tuberías conectadas al cauce, mediante la colocación de tapones de concreto y sellos oficiales de clausura, con lo que se impide la continuidad de las descargas hacia el cuerpo de agua.

Luis Carlos Alatorre Cejudo, director general del Organismo de Cuenca Río Bravo, explicó que la medida forma parte de los compromisos establecidos el pasado 2 de septiembre con habitantes, usuarios y autoridades de la Región Carbonífera.

La conducción de estas aguas había sido autorizada de manera temporal debido a las labores de emergencia relacionadas con El Pinabete; sin embargo, una vez concluida la causa extraordinaria que justificó el vertido, la infraestructura fue clausurada.

“Una vez concluida la causa extraordinaria que justificó esta conducción, actuamos para impedir que continúe el vertido hacia el río Sabinas”, señaló Alatorre Cejudo.

La Conagua indicó que la medida forma parte de una estrategia más amplia para la protección y recuperación del río Sabinas, que incluye inspecciones, vigilancia, atención de descargas y revisión de aprovechamientos.

El Organismo de Cuenca Río Bravo mantendrá presencia en la Región Carbonífera y coordinación con autoridades federales, estatales y municipales para detectar posibles afectaciones al cauce.

También continuará el diálogo con habitantes, usuarios y organizaciones de la región para atender reportes relacionados con descargas o cualquier otra situación que pudiera impactar al río Sabinas.