Con “Participa Saltillo” se siguen restaurando espacios públicos

Reconoció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para impulsar proyectos que contemplan la participación directa de la ciudadanía

Como parte del programa “Participa Saltillo”, el alcalde Javier Díaz González puso en marcha los trabajos de rehabilitación de una plaza pública en la colonia Virreyes Popular, proyecto que fue propuesto y votado por habitantes del sector norponiente de la ciudad. Esta obra resultó ganadora en la plataforma habilitada para la participación ciudadana y se suma además al programa “Activa tu Parque”, enfocado en rescatar y revitalizar espacios comunitarios.

El Alcalde destacó que esta intervención es resultado directo de la decisión de las y los vecinos, quienes eligieron destinar recursos a la mejora de su entorno. Señaló que la rehabilitación contribuirá a elevar la calidad de vida, fomentar la recreación y fortalecer el tejido social en la zona.

Asimismo, reconoció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para impulsar proyectos que contemplan la participación directa de la ciudadanía en la aplicación del presupuesto público.

El director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, informó que se invertirán 613 mil pesos en acciones como la sustitución de bancas y cestos de basura, mejoramiento de rampas, instalación de pasto sintético y juegos infantiles, trabajos de soldadura y pintura, reforestación, mantenimiento del alumbrado y limpieza general.

Durante el arranque de obra, el vecino Luis Gaona agradeció la intervención al señalar que este tipo de acciones embellecen y transforman los espacios públicos, generando orgullo y sentido de pertenencia entre quienes habitan el sector.