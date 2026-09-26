Con huelga fake, busca Napoleón Gómez control de Mina La Colorada

Trabajadores mineros de la localidad denunciaron que Napoleón Gómez busca impedir que los trabajadores de la mina puedan elegir a sus representantes sindicales

Trabajadores mineros de esta localidad denunciaron que Napoleón Gómez Urrutia, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, en contubernio con la empresa Pan American Silver (Plata Panamericana), busca impedir el derecho constitucional de los trabajadores en "Mina La Colorada" para elegir a sus representantes sindicales.

Manifestaron que, en esas vetas, bajo amenazas, el líder sindical --también conocido como "Napito"-- y sus cómplices impusieron amenazas, denuncias y prohibiciones a mejoras laborales, además de que coartaron la democracia al prohibir elecciones de representantes sindicales.

En un comunicado, los inconformes aclararon que, desde la aprobación de la Reforma Laboral del año 2019, los trabajadores tienen el derecho de elegir a su opción sindical, esto para valorar propuestas y decidir a través de un "recuento" cuál es la mejor opción que responda a sus intereses.

Pero en "Mina La Colorada" --donde se produce plata, plomo y zinc-- esto no ha sido posible, ya que, a pesar de que se convocó a un recuento oficial el 25 y 26 de febrero del año en curso y el cual fue celebrado, casualmente el 24 de febrero, es decir, un día antes, se declaró existente el estallamiento de la que ya es considerada una "huelga ficticia" ante el Tribunal Federal Laboral.

Señalaron que los paquetes se cerraron, y hasta el momento no se sabe nada de los resultados y el contrato colectivo sigue en manos del sindicato del polémico diputado federal conocido como "Napito", ya que, de manera unilateral, contaban con un contrato de protección.

¿Y por qué se afirma que es algo simulado? Porque hay pruebas contundentes de que la empresa sigue laborando al día de hoy. Es fecha en que no se saben los resultados; es hora de que la incertidumbre empiece a apoderarse de los más de 800 trabajadores, que ya no quieren más imposiciones y que anhelan mejoras en sus condiciones diarias", resaltaron los denunciantes que pidieron reservar su identidad.

Cientos de trabajadores han sido amenazados por la empresa Pan American Silver (Plata Panamericana) para que no hagan válida la "supuesta huelga", y que asistan a laborar con normalidad. Lo cual resulta en un contrasentido, ya que dicha huelga fue avalada por las autoridades competentes.

Finalmente, hicieron un llamado al Gobierno Federal, a la presidenta Claudia Sheinbaum, para que intervenga, ya que con esta estrategia jurídica se ha impedido que decidan con apego a la Constitución. Piden a las autoridades competentes actuar y permitir que se abran los paquetes del recuento, haciendo especial énfasis al Tribunal Federal Laboral para que sencillamente haga su trabajo.