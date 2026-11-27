La ruptura de una línea de 24 pulgadas detuvo el bombeo para unas 60 colonias, entre cortes de agua en la gestión de Jacobo Rodríguez.

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Una nueva falla en la infraestructura hidráulica del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de Piedras Negras comprometió este jueves el suministro de agua potable de alrededor de 60 colonias, con una afectación potencial de 75 mil habitantes, gobernados por el alcalde Jacobo Rodríguez.

Una fuga en una tubería de 24 pulgadas sobre la calle Anáhuac obligó al organismo operador a suspender el bombeo de la Planta Potabilizadora número 3 y del tanque ubicado en la colonia 28 de Junio.

El SIMAS estableció un tiempo estimado de 10 horas para realizar los trabajos de reparación, sin precisar cuánto tiempo adicional será necesario para normalizar el suministro en todos los sectores afectados.

La contingencia podría alcanzar a más de 21 mil tomas domiciliarias, aproximadamente una tercera parte del padrón del organismo operador.

Entre las colonias afectadas se encuentran Lázaro Cárdenas, Las Fuentes, Centro, Burócratas, Real del Norte, Campo Verde, Villa de Herrera, Francisco Villa, Morelos, Montes 2, Juárez, Hidalgo, Vista Hermosa, Las Torres y Loma Bonita.

Acumula administración de Jacobo Rodríguez interrupciones del suministro

La suspensión de este jueves se suma a una serie de contingencias registradas durante 2026, relacionadas con fugas en líneas de conducción, fallas en equipos de bombeo y trabajos de mantenimiento en plantas potabilizadoras.

El 26 de enero, una fractura en una tubería de 20 pulgadas ubicada en el Bordo Norte y la calle Anáhuac dejó sin suministro a 31 colonias.

Un día después, otra fuga en una tubería de 14 pulgadas sobre la avenida Pérez Treviño afectó el abastecimiento de más de 43 colonias. En aquella ocasión, el SIMAS estimó 12 horas para realizar la reparación y otras 12 para normalizar el servicio.

El 18 de abril, más de 20 mil viviendas quedaron sin agua potable debido a trabajos de mantenimiento en una planta potabilizadora, lo que representaría una afectación de alrededor de 70 mil habitantes.

A principios de agosto, averías en dos sistemas de bombeo afectaron a más de 30 colonias, además de parques industriales, un hospital e instalaciones militares.

En aquella ocasión, el alcalde Jacobo Rodríguez atribuyó parte de los problemas a la creciente del Río Bravo, que provocó daños y acumulación de sedimentos en la infraestructura hidráulica. Para atender el desabasto, se recurrió a la distribución gratuita de agua mediante pipas.

El 19 de agosto, otra fuga en una tubería de seis pulgadas sobre la avenida Román Cepeda obligó a suspender el suministro en siete colonias.

Tan solo las contingencias de abril y noviembre representan alrededor de 145 mil afectaciones individuales estimadas, aunque esta cifra puede incluir a personas que enfrentaron ambas interrupciones.

Registra SIMAS más de 900 reportes por deficiencias en el servicio

Durante agosto de 2026, el organismo operador recibió 923 reportes ciudadanos relacionados directamente con problemas en el suministro y la calidad del agua potable.

De acuerdo con las cifras divulgadas por Perla García de la Paz, subgerente comercial del SIMAS, 368 reportes correspondieron a fugas en la vía pública, 362 a falta de suministro, 144 a baja presión y 49 a agua sucia.

Los problemas persistieron durante los meses posteriores. En octubre, el organismo registró otras 381 fugas de agua en la vía pública, de las cuales reportó haber reparado 362.

En ese mismo mes, el centro de atención telefónica recibió mil 676 reportes por distintos conceptos, de los cuales el organismo informó haber resuelto mil 452, equivalentes al 87 por ciento.

Nueva falla tras presentar saldo financiero favorable

El pasado 20 de noviembre, durante una conferencia encabezada por el alcalde Jacobo Rodríguez, el SIMAS presentó su balance financiero correspondiente al periodo de enero a octubre de 2026.

El organismo reportó ingresos por 243 millones 440 mil pesos y egresos por 213 millones 270 mil pesos, con un saldo favorable de 30 millones 170 mil pesos.

Durante el mismo periodo de 2025, el saldo favorable había sido de seis millones 730 mil pesos.

En materia de infraestructura, la administración municipal informó sobre la conclusión de los trabajos en el Tanque Central y el sifón de la colonia Presidentes, además de un avance del 90 por ciento en la cisterna de El Centinela.

Desde junio, Alexis González, responsable operativo del SIMAS, había informado que los trabajos de mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura hidráulica podrían prolongarse hasta enero de 2027.

Seis días después de presentar el balance financiero de octubre, una nueva fuga obligó al organismo a suspender el bombeo que abastece a alrededor de 60 colonias de Piedras Negras.

En su comunicado de este jueves, el SIMAS no informó el número exacto de usuarios afectados ni estableció una hora para el restablecimiento total del suministro de agua potable.