Compras de última hora por regreso a clases se intensifican

Algunos comenzaron a ahorrar desde vacaciones y otros todavía ajustan gastos que pueden alcanzar varios miles de pesos por estudiante.

A unos días del regreso a clases, las compras de pánico comenzaron a intensificarse en comercios de Saltillo, donde padres de familia buscan contrarreloj completar listas de útiles, uniformes, mochilas, zapatos y otros artículos antes del primer día del ciclo escolar.

Aunque algunas familias comenzaron a comprar desde que iniciaron las vacaciones, otras todavía recorren distintos establecimientos en busca de precios accesibles y de los productos que les faltan.

Los padres de familia señalaron que el gasto de último momento se concentra principalmente en uniformes, zapatos, mochilas, cuadernos y artículos de papelería, además de materiales de limpieza y otros insumos solicitados por las escuelas.

La presión aumenta en familias con dos o más hijos, donde el desembolso puede crecer rápidamente y obliga a repartir las compras entre varias quincenas.

Algunos padres coincidieron en que comenzaron a ahorrar desde las vacaciones para evitar concentrar todo el gasto en estos últimos días, mientras otros han tenido que ajustar su presupuesto, reutilizar uniformes o buscar alternativas más económicas.

Entre los artículos que más golpean el bolsillo se encuentran los uniformes escolares, particularmente cuando deben adquirirse completos. También hay quienes decidieron conservar prendas del ciclo anterior que todavía se encuentran en buenas condiciones y comprar únicamente pantalones, faldas, camisas o sudaderas que ya necesitan reemplazo.

En papelerías, otro de los factores que complica las compras de última hora es la diferencia de precios entre marcas y establecimientos, por lo que algunas familias todavía comparan opciones antes de completar las listas.

El cierre de las vacaciones ha reducido además el margen para esperar promociones o la reposición de artículos que comienzan a escasear.

Por ello, durante estos últimos días, papelerías, tiendas de uniformes, zapaterías y comercios especializados registran una mayor presencia de familias que buscan terminar las compras pendientes antes del regreso a clases en Saltillo.