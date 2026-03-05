Comparte Pablo Latapí charla sobre 'capital emocional'

El periodista y conferencista explicó que ambientes laborales basados en confianza, cercanía y liderazgo humano generan mejores equipos

El bienestar emocional de los trabajadores se ha convertido en un factor clave para mejorar la productividad y los resultados financieros de las empresas, afirmó el conferencista y comunicador Pablo Latapí durante la charla “La magia del WiFi emocional”, realizada este miércoles en Saltillo.

El periodista explicó que uno de los principales activos de una organización es la relación que existe entre sus colaboradores, ya que cuando existe una conexión emocional positiva entre líderes y equipos de trabajo, las empresas logran mejorar su desempeño, innovación y resultados económicos.

Latapí señaló que este concepto, conocido como “capital emocional”, ya es aplicado por diversas compañías en el mundo, donde se ha demostrado que ambientes laborales basados en confianza, cercanía y liderazgo humano generan mejores equipos y mayor compromiso entre los trabajadores.

Durante su participación, destacó que acciones simples como la comunicación directa entre líderes y empleados pueden fortalecer los vínculos dentro de una empresa y transformar la relación laboral en una alianza orientada a un objetivo común.

El conferencista sostuvo que en regiones con fuerte actividad industrial, como la región sureste de Coahuila, fomentar relaciones positivas dentro de las organizaciones puede convertirse en una herramienta estratégica para fortalecer el liderazgo y el desempeño de los equipos.

La conferencia se realizó como parte de un evento organizado por la firma de asesoría financiera SOC Rogafin, dirigido a desarrolladores inmobiliarios, asesores financieros y profesionales del sector.

El socio de la firma, Álvaro Gagiola, explicó que Rogafin se especializa en asesoría de crédito hipotecario y trabaja con distintas instituciones financieras para facilitar a los clientes el acceso a financiamiento para la compra de vivienda, principalmente en coordinación con desarrolladores y promotores inmobiliarios.

Agregó que este tipo de encuentros forman parte de una serie de eventos gratuitos que la empresa organiza para el sector inmobiliario con el objetivo de profesionalizar a los asesores, fortalecer su relación con los clientes y difundir herramientas que les permitan mejorar sus procesos de venta y atención.