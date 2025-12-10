Comparte Javier Díaz avances de su primer año de administración

El apoyo incondicional del gobernador Manolo Jiménez ha sido pieza clave para el avance en el trabajo en favor de Saltillo

Durante su informe ciudadano presentado en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz, destacó los avances obtenidos durante su primer año de gobierno y anunció una serie de proyectos estratégicos que marcarán el rumbo de la capital coahuilense en 2026.

Ante cientos de asistentes, el edil confirmó la instalación de 500 nuevas cámaras de videovigilancia con tecnología de reconocimiento facial, una medida que, aseguró, fortalecerá la capacidad de respuesta y la prevención del delito.

Díaz también reveló el lanzamiento de una nueva marca turística para Saltillo, con la que su administración busca posicionar a la ciudad como un destino atractivo tanto para visitantes nacionales como internacionales.

Este proyecto pretende integrar identidad, cultura y oferta turística para impulsar la economía local y fortalecer el orgullo de los saltillenses

El apoyo incondicional del gobernador Manolo Jiménez ha sido pieza clave para el avance en el trabajo en favor de Saltillo

Finalmente, el alcalde anunció que el paso vehicular del deprimido de Fundadores estará listo para iniciar operaciones durante el primer trimestre de 2026, una obra esperada que promete agilizar la movilidad en una de las zonas con mayor afluencia vehicular.