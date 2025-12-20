Compactan terreno del nuevo Hospital Regional de Saltillo

El hospital contará con una capacidad proyectada de 260 camas, lo que lo convertiría en uno de los centros médicos más grandes de la región norte

Los trabajos preliminares para la construcción del nuevo Hospital Regional de Especialidades de Saltillo ya están en marcha, luego de que se iniciaran las labores de compactación y nivelación del terreno donde se levantará el complejo hospitalario, uno de los proyectos de infraestructura en salud más relevantes para la capital de Coahuila y su zona conurbada.

En el sitio se observa maquinaria pesada en operación, incluyendo excavadoras hidráulicas, camiones de volteo y equipo de compactación, así como el trazo de plataformas y caminos internos, lo que confirma el arranque formal de la fase inicial de obra.

Las imágenes también muestran movimientos de tierra a gran escala y la preparación del suelo, un paso indispensable previo al colado de cimentaciones.

De acuerdo con la señalización instalada en el perímetro, el proyecto corresponde a la construcción del Hospital Regional de Saltillo, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), bajo un esquema ya aplicado en otras obras hospitalarias del país.

El anuncio oficial indica que el hospital contará con una capacidad proyectada de 260 camas, lo que lo convertiría en uno de los centros médicos más grandes del norte de México.

El área de construcción se encuentra completamente delimitada con bardas metálicas, cercado perimetral y señalética de propiedad federal, con accesos controlados identificados como “Puerta 1”, lo que confirma que el predio ya fue formalmente asignado al proyecto.

También se aprecian estructuras provisionales, silos para materiales y equipos de obra, lo que refuerza que el proyecto se encuentra en una etapa activa y no solo en fase administrativa.

La magnitud del terreno y el despliegue de maquinaria sugieren que el complejo hospitalario ocupará una superficie considerable, acorde con un hospital de alta especialidad que incluiría áreas de hospitalización, consulta externa, quirófanos, servicios de urgencias y diagnóstico, diseñado para atender no solo a Saltillo, sino a pacientes de distintas regiones de Coahuila.

Aunque hasta el momento no se ha informado una fecha oficial para la conclusión de la obra, el inicio de los trabajos de compactación representa un avance tangible tras años de anuncios y gestiones.

Esta etapa marca el punto de partida físico del hospital, cuyo desarrollo será clave para ampliar la capacidad de atención médica especializada en la región sureste del estado.

El avance de la obra será determinante para evaluar el cumplimiento de los plazos y el impacto real que tendrá este hospital en la atención a derechohabientes del IMSS, en un contexto donde la demanda de servicios de salud de alta complejidad continúa en aumento.