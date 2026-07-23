Comienzan patrullajes en los límites de Coahuila y Zacatecas

Como parte de la estrategia para prevenir el ingreso de grupos delictivos, tras los hechos de violencia registrados en los últimos días en la entidad vecina

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que autoridades de los tres órdenes de gobierno reforzarán los patrullajes y la vigilancia en los límites entre Coahuila y Zacatecas, como parte de la estrategia para prevenir el ingreso de grupos delictivos al estado, tras los hechos de violencia registrados en los últimos días en la entidad vecina.

El edil explicó que existe una coordinación permanente entre la Policía Municipal, corporaciones estatales y el Ejército Mexicano para mantener presencia en los puntos estratégicos de la frontera entre ambos estados, además de fortalecer la seguridad al interior del municipio.

Destacó que el objetivo es preservar las condiciones de tranquilidad en Saltillo y evitar que la violencia que afecta a otras regiones alcance la capital coahuilense.

Javier Díaz dio a conocer que sostuvo una reunión de trabajo con el comandante de la Sexta Zona Militar, general Juan Carlos Quiroz; el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Garza, así como representantes de distintas corporaciones, con quienes acordó intensificar la coordinación operativa y los recorridos conjuntos para reforzar la vigilancia tanto en la ciudad como en las zonas limítrofes con otras entidades.