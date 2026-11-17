El personal operativo utiliza grúas en el Centro Histórico para colocar las estructuras decembrinas que disfrutarán las familias locales.

El Gobierno del Estado ya prepara una serie de actividades y atractivos para las próximas fiestas decembrinas, y como parte de estos trabajos, desde este fin de semana comenzó la instalación del gran pino monumental en la Plaza de Armas, en el Centro Histórico de Saltillo.

Se estima que los trabajos se prolonguen durante aproximadamente diez días, periodo en el que se espera que el árbol navideño quede completamente instalado y listo para convertirse en uno de los principales atractivos de la temporada.

Restricciones de acceso en la Plaza de Armas por maniobras

Debido a las maniobras y al movimiento de las grúas y del personal que participa en la colocación de la estructura y los adornos navideños, una importante parte de la Plaza de Armas permanece acordonada y restringida al acceso del público, con el objetivo de garantizar la seguridad de quienes transitan por este espacio.

Instalación de la tradicional Villa Navideña en el primer cuadro

De manera paralela, también comenzaron a llegar las casitas que conformarán la tradicional Villa Navideña, un atractivo que durante los últimos años ha formado parte de las celebraciones decembrinas y que ofrece a las familias saltillenses un espacio para disfrutar del ambiente propio de esta temporada.

Con estos preparativos, el Gobierno del Estado comienza a dar forma a la decoración navideña del primer cuadro de la ciudad, anticipando las actividades y espacios de convivencia que se espera disfruten las familias durante las próximas semanas.