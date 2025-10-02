Comienza reconstrucción de tejaban tras incendio en Ramos Arizpe

Este siniestro visibilizó la necesidad de atender los riesgos que implica vivir en tejabanes hechos de madera y láminas en zonas de regulación

A casi una semana del incendio que consumió tres tejabanes en la colonia Urbivilla y dejó a igual número de familias sin patrimonio, uno de los afectados comenzó ya la reconstrucción de su vivienda con materiales donados, mientras que los otros dos predios permanecen en ruinas, con cenizas y fumarolas aún visibles.

El siniestro, ocurrido el pasado sábado, no dejó personas lesionadas, pero expuso nuevamente las condiciones de precariedad en las que habitan decenas de familias en esa zona de Ramos Arizpe, donde persisten problemas de tenencia de la tierra y falta de servicios básicos.

De acuerdo con vecinos, en dos de los predios afectados todavía se observan zonas calientes que impiden iniciar la limpieza, lo que ha retrasado los trabajos de rehabilitación.

En contraste, una de las familias damnificadas levantó de nuevo un tejaban con la ayuda de voluntarios y materiales de apoyo.

El DIF Municipal instaló desde los primeros días una mesa de ayuda para canalizar donaciones de alimentos, ropa, cobijas y útiles escolares. Sin embargo, ante la pérdida total de las viviendas, se reiteró el llamado a la ciudadanía y al sector empresarial para colaborar con materiales de construcción que permitan avanzar en la reconstrucción.

La tragedia en Urbivilla ha visibilizado no solo la vulnerabilidad de las familias afectadas, sino también la necesidad de atender los riesgos que implica vivir en tejabanes hechos de madera y láminas en zonas sin regulación ni servicios adecuados.