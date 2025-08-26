Info 7 Logo
Coahuila

Comienza la instalación de 350 cámaras para el C2 de Ramos Arizpe

Por: Christyan Estrada

25 Agosto 2025, 15:16

La infraestructura busca reforzar la vigilancia en escuelas, parques industriales, avenidas y zonas de alta concentración ciudadana

Más de 350 cámaras de videovigilancia comenzarán a operar en distintos puntos de Ramos Arizpe como parte del proyecto de seguridad que incluye la apertura de un nuevo Centro de Comando y Control (C2).

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que este sistema permitirá un monitoreo permanente a través de cámaras fijas, móviles y drones, además de botones de pánico y equipo instalado en patrullas. 

La infraestructura busca reforzar la vigilancia en escuelas, parques industriales, avenidas y zonas de alta concentración ciudadana.

De acuerdo con el edil, el despliegue tecnológico forma parte de una estrategia coordinada con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y con municipios vecinos, principalmente Saltillo.

 “Vamos a tener ojos en toda la ciudad”, señaló al detallar que la intención es blindar tanto áreas urbanas como rurales.

La instalación de este sistema coincide con un esfuerzo regional por mantener bajos índices delictivos y garantizar confianza para inversionistas. 

Gutiérrez Merino subrayó que la seguridad se vincula directamente con el desarrollo económico y social de Ramos Arizpe.

El C2 entrará en operación en los próximos meses y concentrará el monitoreo de cámaras, alertas ciudadanas y reportes en tiempo real, con la finalidad de agilizar la respuesta ante emergencias.

