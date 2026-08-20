Comercios reportan casi 100 mdp durante feria de regreso a clases

A diferencia de una feria concentrada en un solo punto, las ofertas se aplicaron directamente en los negocios participantes

La feria virtual de regreso a clases organizada por comerciantes de Saltillo dejó una derrama económica cercana a 100 millones de pesos durante el pasado fin de semana, informó Salvador Rodríguez Sade, director de Canaco Saltillo.

La estrategia se realizó del 14 al 16 de agosto y reunió a cerca de 60 establecimientos que ofrecieron descuentos y promociones en productos y servicios relacionados con el regreso a clases.

A diferencia de una feria concentrada en un solo punto, las ofertas se aplicaron directamente en los negocios participantes y fueron difundidas mediante redes sociales y las plataformas de la cámara.

“Fue virtual para que la gente no tuviera que trasladarse de forma especial y quitamos los costos de establecerse en un lugar adicional”, explicó Rodríguez Sade.

Comercios ofrecen promociones para regreso a clases

Entre los negocios participantes estuvieron papelerías, ópticas y otros establecimientos vinculados con la temporada escolar, además de universidades que ofrecieron descuentos en inscripciones.

El representante de Canaco señaló que el resultado del fin de semana forma parte de una temporada más amplia, para la cual estiman una derrama total de alrededor de 700 millones de pesos, cifra similar a la registrada el año pasado.

“Esperamos la derrama económica total de temporada llegar a los 700 millones de pesos. Ya sería muy bueno llegar a esa derrama porque sí ha sido un año complicado”, señaló.

Útiles escolares registran incremento de precios

Rodríguez Sade reconoció también que este año se registró un incremento en el precio de útiles y productos escolares, derivado principalmente de aumentos de proveedores y productores.

Frente a ello, indicó que algunos comerciantes redujeron parte de su margen de utilidad para ofrecer promociones durante la feria y contener el impacto en el gasto de las familias.

La Canaco consideró que el formato virtual permitió mantener las promociones sin generar costos adicionales de instalación y, al mismo tiempo, dirigir el consumo hacia los propios establecimientos.

Con la feria ya concluida, los comerciantes mantienen ahora la expectativa de que las compras de última hora y el inicio del ciclo escolar permitan alcanzar los 700 millones de pesos de derrama durante toda la temporada.