Comercio de Saltillo resiente despidos tras recorte en GM

Los comerciantes de Saltillo están comenzando a notar una disminución en las ventas y en el flujo de clientes, atribuida a los despidos recientes en General Motors y otras plantas proveedoras, afirmó Juan Antonio Aguirre Valdez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Saltillo.

Aguirre Valdez explicó que los recortes de personal en la industria automotriz no solo impactan a quienes laboran directamente en esas plantas, sino también a las cadenas de suministro y al comercio local, donde la reducción de ingresos se traduce en menor consumo y visitas a tiendas y servicios.

“Ya empieza a verse un efecto en la economía local: hay menos producción, menos consumo y las personas están cuidando más en qué gastan”, indicó el líder empresarial, quien añadió que la tendencia se observa en distintos giros comerciales sin distinguir uno más afectado que otro.

La percepción de los comerciantes saltillenses, reportó Canaco Saltillo, es que la caída en el consumo se refleja de forma generalizada, pues muchos clientes se han retraído ante compromisos económicos previos, lo que acentúa la reducción de ventas en establecimientos del centro y zonas comerciales.

Aguirre Valdez advirtió que, aunque aún es temprano para determinar un impacto profundo y prolongado, los comercios del municipio están en alerta y se preparan para las posibles consecuencias económicas si la situación laboral en el sector industrial no se estabiliza.

La Canaco Saltillo también ha llamado a mantener la formalidad y competitividad del comercio local para mitigar los efectos de una posible desaceleración en la economía interna, al tiempo que busca estrategias de apoyo y adaptación para sus afiliados.