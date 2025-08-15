Comerciantes se preparan para las ventas del mes patrio

Comerciantes de Saltillo comenzaron a alistarse para el próximo mes de septiembre con la venta de artículos alusivos a las fiestas patrias

Comerciantes de Saltillo comenzaron a alistarse para el próximo mes de septiembre con la venta de artículos alusivos a las fiestas patrias, colocando en sus locales y puestos productos con los colores verde, blanco y rojo.

Entre los artículos más demandados se encuentran banderas, sombreros, rebozos, cornetas, adornos para vehículos y decoración para el hogar.

De acuerdo con vendedores establecidos y ambulantes, la expectativa es que las ventas aumenten conforme se acerque el 15 y 16 de septiembre.

“Cada año tratamos de surtirnos con tiempo para ofrecer variedad y buenos precios”, señaló Juan Hernández, comerciante del centro histórico, quien agregó que muchos clientes aprovechan para adquirir adornos desde finales de agosto.

Otros comerciantes comentaron que la venta de productos tricolor también beneficia a quienes buscan artículos para eventos escolares y actividades culturales.

“Los padres de familia ya empiezan a preguntar por las banderas y los moños para los niños”, indicó Rosa María López, vendedora en la zona centro.

En algunos puestos también se pueden encontrar juguetes típicos como trompos, yoyos y matracas, que atraen a niños y adultos por igual.

“Estos juguetes siempre se venden bien porque a los papás les gusta que sus hijos conozcan lo que ellos usaban cuando eran pequeños”, expresó María del Socorro Ramírez, quien instala cada año su puesto de artesanías mexicanas en la Plaza de Armas.

Por su parte, Pedro Salinas, comerciante ambulante, señaló que el inicio de las ventas patrias es una oportunidad importante para mejorar la economía familiar.

“Es una temporada corta, pero si nos va bien podemos juntar un ahorro para los gastos de fin de año”, comentó mientras acomodaba las banderas en diferentes tamaños.

Las autoridades municipales informaron que, como cada año, se implementarán operativos para regular el comercio en la vía pública y garantizar el libre tránsito en las principales calles y plazas donde se concentran este tipo de ventas, así como para supervisar que los productos ofrecidos cumplan con las disposiciones de seguridad.