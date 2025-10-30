Comerciantes del Mercado Nuevo Saltillo reportan bajas ventas

Vendedores locales mencionaron que los negocios chinos han acaparado gran parte del mercado ofreciendo productos a bajos precios y con calidad cuestionable

Comerciantes del Mercado Nuevo Saltillo señalaron que, a pesar de encontrarse en temporada alta, las ventas se mantienen bajas, situación que atribuyen al aumento de negocios extranjeros en la zona.

Vendedores locales mencionaron que los negocios chinos han acaparado gran parte del mercado ofreciendo productos a bajos precios y con calidad cuestionable, lo que ha impactado directamente en la clientela de los comerciantes mexicanos.

“Aunque estamos en temporada alta, sentimos que la gente prefiere comprar en los negocios chinos porque todo es más barato. Esto nos ha afectado mucho, porque nosotros buscamos ofrecer calidad y atención personalizada”, comentó uno de los locatarios.

Los comerciantes expresaron su preocupación ante la falta de equilibrio en la competencia, ya que consideran que las prácticas de algunos negocios extranjeros están desplazando a los vendedores locales, poniendo en riesgo sus ingresos y la economía del mercado.

“Nos duele ver que nuestro esfuerzo y años de trabajo se ven opacados por productos baratos que no cumplen con los estándares. Necesitamos apoyo para que los comerciantes mexicanos podamos seguir ofreciendo lo mejor a nuestros clientes”, añadieron.

Hasta el momento, no se ha informado de medidas por parte de autoridades locales para regular la competencia y garantizar condiciones justas para todos los comerciantes del Mercado Nuevo Saltillo.