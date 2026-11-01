Comerciantes de Saltillo sufren pérdidas de hasta 30% en ventas

Aunque reconocieron el derecho de los estudiantes a manifestarse, consideraron que las demandas deben atenderse sin provocar afectaciones

El bloqueo del bulevar Venustiano Carranza, que mantienen estudiantes del Instituto Tecnológico de Saltillo, provocó una disminución de hasta el 30 por ciento en las ventas de establecimientos comerciales durante el viernes 30 de octubre, de acuerdo con representantes del sector empresarial, quienes solicitaron liberar la vialidad para evitar mayores afectaciones económicas.

Comerciantes reportan caída de ventas por bloqueo en Saltillo

Integrantes de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) y comerciantes del Centro Histórico entregaron un posicionamiento a cinco jóvenes que permanecían en el bloqueo, en el que pidieron reconsiderar el cierre de una de las principales avenidas de la ciudad.

Los representantes empresariales señalaron que la reducción de ventas afecta directamente a establecimientos y trabajadores cuyos ingresos dependen de la actividad comercial diaria, particularmente durante el fin de semana de Día de Muertos, cuando se registra una mayor movilidad de familias y consumidores.

Aunque reconocieron el derecho de los estudiantes a manifestarse y expresar sus inconformidades, consideraron que las demandas relacionadas con el funcionamiento interno del plantel deben atenderse sin prolongar las afectaciones a comerciantes, automovilistas y ciudadanos ajenos al conflicto.

Empresarios piden liberar el bulevar Venustiano Carranza

Por ello, solicitaron que el bulevar sea liberado este sábado 31 de octubre y propusieron que las manifestaciones continúen dentro de las instalaciones educativas, mientras se desarrollan las negociaciones con las autoridades correspondientes.

El sector empresarial también pidió la intervención de las autoridades educativas federales y del Tecnológico Nacional de México para establecer acuerdos que permitan atender las exigencias estudiantiles y recuperar la circulación vehicular.

La solicitud ocurre después de que las autoridades del Tecnológico de Saltillo convocaron a mesas de diálogo para el jueves 5 y viernes 6 de noviembre. Los estudiantes han manifestado su disposición a negociar, pero sostienen que necesitan revisar jurídicamente su pliego petitorio antes de formalizar acuerdos.

Hasta el momento, los manifestantes no han establecido una fecha definitiva para retirar el bloqueo, mientras comerciantes y representantes empresariales advierten sobre el impacto económico que podría generar su prolongación.