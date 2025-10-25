Comerciantes de Saltillo se alistan para el Buen Fin 2025

La XV edición del Buen Fin tendrá cinco días de ofertas, y comerciantes de Saltillo confían en un aumento notable en sus ventas durante la jornada.

La edición XV del Buen Fin, que en esta ocasión se llevará a cabo del jueves 13 al lunes 17 de noviembre de 2025, se perfila como la más extensa hasta ahora, con cinco días consecutivos de ofertas y descuentos en todo el país.

En la zona centro de la ciudad de Saltillo, el titular y líder de los comerciantes locales, Alan Christian Duarte, expresó que están “listos para sacar provecho” de esta temporada comercial y confiados en que habrá un repunte significativo en ventas.

Duarte subrayó la importancia del respaldo de las autoridades municipales, especialmente en materia de seguridad para asegurar que tanto compradores como negocios transiten sin contratiempos en estos días de alta afluencia.

Asimismo, hizo un llamado claro a los comerciantes para que sus promociones sean verídicas, para que el Buen Fin “realmente sea un buen fin” y no se queden en ofertas superficiales que pueden dañar la confianza del cliente.

En un tono también preventivo, el líder comercial exhortó a los consumidores a “no endeudarse por capricho”: si no disponen del dinero, es mejor esperar.

“Compra lo necesario”, dijo Christian Duarte, enfatizando que la temporada de descuentos no debe convertirse en motivo de sobreendeudamiento.

Con todo esto, los comerciantes del centro de Saltillo esperan aprovechar la edición más larga del Buen Fin para consolidar ventas, mejorar su posicionamiento y brindar un servicio confiable a los clientes.