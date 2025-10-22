Comerciantes de Saltillo piden cateos equitativos y planeados

El gremio del centro histórico respalda operativos contra irregularidades, pero pide coordinación y respeto al comercio formal para evitar afectaciones

El presidente de los Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo, Alan Christian Duarte, reconoció la importancia de los cateos que realizan las autoridades, siempre y cuando se apeguen a los reglamentos y protocolos legales.

Sin embargo, subrayó que estas acciones deben aplicarse con equidad y planeación, ya que provocan afectaciones al comercio formal y al tránsito en la zona centro.

“Estos cateos están bien siempre y cuando cumplan todos los reglamentos, cuando vengan con todas las órdenes establecidas, y que los comerciantes también tengan la mercancía debidamente reglamentada. Lo único que pedimos es que todos estén bajo las mismas reglas, que no se persiga a unos y a otros no”, expresó Duarte.

El representante señaló que los operativos están justificados cuando buscan evitar la venta de mercancía pirata o productos sin comprobantes de importación, aunque destacó que deberían llevarse a cabo con una mejor coordinación para evitar perjudicar a los negocios establecidos.

“Estamos de acuerdo con que se revise a quien esté incumpliendo, pero pedimos que no se generalice. Hay muchos comerciantes que trabajamos de manera formal, que pagamos impuestos, que tenemos permisos y facturas, y que también sufrimos las consecuencias de los cierres viales y la falta de clientes cuando se hacen estos cateos”, apuntó.

Los comerciantes entrevistados coincidieron en que las inspecciones generan afectaciones al flujo vehicular y peatonal, especialmente cuando se realizan durante el horario comercial más concurrido.

“Sí nos afecta porque cierran calles y no dejan pasar absolutamente a nadie. A veces llegan a mediodía, justo cuando los estudiantes salen y toman el transporte público. Cierran toda la Pérez Treviño, que es una de las principales paradas de autobuses, y eso complica todo el movimiento”, comentó un locatario.

Duarte también manifestó que los cateos se concentran principalmente en el primer cuadro de la ciudad, mientras que otras zonas comerciales, como el norte de Saltillo o los mercados periféricos —Bellavista, Mirasierra y La Boylera— no reciben el mismo nivel de supervisión.

“Entendemos que hay que revisar si hay delitos o irregularidades, pero creemos que estos operativos podrían realizarse en horarios que no entorpezcan tanto, y que se supervise toda la ciudad, no nada más el centro. Hay comercio informal en otras partes que también debe revisarse”, señaló.

Otros comerciantes expresaron que, si bien comprenden la necesidad de las inspecciones, solicitan mayor comunicación por parte de las autoridades para conocer los motivos de los operativos y los resultados obtenidos.

“Todo se maneja de manera muy hermética, uno no sabe cuándo van a venir ni qué negocios están revisando. Después del procedimiento esperamos que se nos informe qué se encontró, qué se aseguró o qué irregularidades se detectaron. Eso ayudaría a que todos trabajemos con más claridad y confianza”, agregó otro comerciante del sector textil.

Finalmente, el presidente del gremio reiteró su disposición a colaborar con las autoridades, siempre que las acciones se realicen con transparencia, respeto y equilibrio.

“No estamos en contra de los cateos, al contrario, apoyamos que se hagan para mantener el orden. Solo pedimos que se apliquen las mismas reglas para todos y que no se afecte al comercio formal que día a día busca salir adelante”, concluyó Duarte.