Comerciantes ambulantes se instalan en el Santuario de Guadalupe

A unos días de la celebración del 12 de diciembre, comerciantes ambulantes comenzaron a instalarse en los alrededores del Santuario de la Virgen de Guadalupe como parte de la verbena popular que acompaña tradicionalmente a las peregrinaciones.

Puestos de antojitos, artículos religiosos, veladoras, flores, ropa invernal y productos artesanales comenzaron a ocupar espacios en la calle de Pérez Treviño, y Murguía, donde se espera una alta afluencia de fieles durante toda la semana y especialmente en la madrugada del Día de la Virgen.

De acuerdo con los comerciantes, la instalación forma parte de la preparación habitual previo a la llegada de miles de personas que acuden en peregrinación desde diferentes colonias y parroquias de la ciudad.

Para ellos, estas fechas representan uno de los momentos más fuertes de venta en el año.

Autoridades municipales mantienen supervisión en la zona para ordenar los espacios, garantizar la circulación peatonal y preparar operativos de seguridad y vialidad durante los días de mayor concentración de visitantes.

La verbena popular permanecerá activa hasta el 12 de diciembre, cuando se registre el mayor flujo de fieles en torno al Santuario de Guadalupe.