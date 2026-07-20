Combaten incendio en Centro de Transferencia en el Bosque Urbano

Las autoridades ya investigan las causas del siniestro, debido a que no es la primera ocasión en que se registra un incendio en estas instalaciones.

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La noche de este sábado se registró un incendio en el Centro de Transferencia ubicado en la zona del Bosque Urbano, lo que generó la movilización de los diferentes cuerpos de auxilio del municipio.

Luego de varias horas de labores, personal de Protección Civil informó que el siniestro fue liquidado en su totalidad, sin que se reportaran personas lesionadas ni riesgo para la población de los sectores aledaños.

En las acciones participaron de manera coordinada elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y la Dirección de Parques y Jardines, con el apoyo de tres máquinas de ataque y pipas de agua proporcionadas por empresas de la iniciativa privada.

La colaboración de estas empresas fue fundamental para controlar y extinguir el incendio, por lo que el Gobierno Municipal agradeció el respaldo de los cuerpos de emergencia y de quienes se sumaron a las labores.

Las autoridades correspondientes ya investigan las causas del siniestro, debido a que no es la primera ocasión en que se registra un incendio en estas instalaciones.