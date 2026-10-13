Colocarán dispositivos de rastreo a más de 200 mariposas monarca

El Museo del Desierto y la Universidad de Princeton participan en una investigación para identificar las rutas migratorias de la especie hacia Michoacán.

Más de 200 mariposas monarca serán equipadas con pequeños dispositivos electrónicos de rastreo durante su paso por Coahuila y Nuevo León, como parte de una investigación científica internacional entre el Museo del Desierto de Saltillo y la Universidad de Princeton (Princeton University), ubicada en Nueva Jersey, Estados Unidos, para estudiar las rutas migratorias de esta especie hacia Michoacán.

Arturo González González, director del Museo del Desierto, explicó que el proyecto permitirá seguir los desplazamientos de las mariposas mediante diminutos dispositivos que se colocarán cuidadosamente sobre los ejemplares, con el propósito de identificar sus trayectorias y conocer los factores que influyen en su migración.

Cada dispositivo tiene un costo aproximado de 200 dólares, por lo que el equipamiento de 200 ejemplares representa una inversión estimada de 40 mil dólares únicamente en tecnología de rastreo, de acuerdo con las cifras proporcionadas por el director.

La investigación es desarrollada por la Universidad de Princeton, en colaboración con el Museo del Desierto y una institución de paleontología de Guadalajara. La institución saltillense aportará vehículos, personal y apoyo logístico para las actividades de campo, mientras que la universidad estadounidense está a cargo de la tecnología utilizada en el monitoreo.

González González informó que los trabajos de captura comenzaron durante octubre en Nuevo León, mientras que en Coahuila se contempla iniciar hacia finales del mismo mes, una vez concluido el trámite del permiso correspondiente para la colecta y manipulación de los ejemplares.

El procedimiento consiste en capturar las mariposas mediante redes y colocarles pequeños dispositivos semejantes a calcomanías, con los cuales los investigadores buscarán conocer las rutas que siguen, así como las condiciones ambientales que pueden favorecer o perjudicar su desplazamiento.

El estudio se concentrará en el trayecto entre el noreste de México y Michoacán, donde se localizan los santuarios de hibernación de la mariposa monarca, en lugar de abarcar toda la migración desde Canadá. Los trabajos de campo se desarrollarán durante octubre y noviembre, con la intención de colocar todos los dispositivos disponibles.

El director del Museo del Desierto destacó que esta investigación también permitirá comprender mejor los ciclos de vida de la especie y los cambios generacionales que ocurren durante sus desplazamientos, debido a que las mariposas que realizan los recorridos no necesariamente son las mismas que completan las distintas etapas migratorias.

Además, adelantó que buscarán involucrar a niñas y niños en algunas actividades de captura y monitoreo para acercarlos a la investigación científica y fomentar el conocimiento sobre la conservación de la mariposa monarca.

Los resultados del proyecto serán analizados por las instituciones participantes, con la intención de publicarlos científicamente y compartir los hallazgos sobre el comportamiento migratorio de esta especie en territorio mexicano.