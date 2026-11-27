Servicios Primarios de Saltillo realizó cierres en el puente de Venustiano Carranza y Allende para instalar adornos hasta el 6 de enero.

El día de ayer, desde muy temprano, cuadrillas de servicios primarios del Ayuntamiento de Saltillo llevaron a cabo cierres viales en el puente deprimido que une el bulevar Venustiano Carranza con la calle de Allende hacia el centro de la ciudad debido a que se realizó la instalación de la decoración navideña que será encendida este próximo fin de semana.

Para la mañana del día de hoy regresará la circulación normal y se continuará con los trabajos en otros puntos de la ciudad, especialmente en avenidas y puentes, para dejarla lista para este domingo que también dé inicio la exhibición denominada Villa Magia en la Plaza de Armas de la capital.

Vialidades, plazas y vigencia de la decoración navideña

Sobre la calle de Allende, así como en el bulevar Carranza, Francisco Coss, Presidente Cárdenas, además de puentes, la Alameda Zaragoza y la Plaza México, también fue colocada decoración especial alusiva a las fiestas de fin de año que permanecerá hasta el próximo día 6 de enero.