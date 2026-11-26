El recinto saltillense ocupa el lugar 78 de la clasificación internacional de Worth a Journey y la novena posición mundial en la categoría de museos de ciencia.

El Museo del Desierto (MUDE) fue incluido entre los 100 mejores museos del mundo por la plataforma internacional Worth a Journey, al ocupar la posición 78 de una clasificación que reúne recintos de 37 países.

El espacio saltillense es uno de los únicos tres museos mexicanos incluidos en el listado, el segundo mejor posicionado del país y el único representante del norte de México.

La clasificación está encabezada por el Museo Nacional de Antropología, ubicado en la Ciudad de México, mientras que el Museo Amparo de Puebla ocupa la posición 82.

Dentro de la categoría de museos de ciencia, el Museo del Desierto alcanzó el noveno lugar a nivel mundial y se convirtió en el único recinto científico mexicano incluido en esta selección.

Worth a Journey es una plataforma especializada en viajes y turismo cultural que analiza y clasifica atractivos turísticos de distintos países, entre ellos museos, espacios históricos, maravillas naturales y parques urbanos.

El reconocimiento internacional coincide con las celebraciones por el 27 aniversario del Museo del Desierto, cuya labor se ha enfocado en la investigación científica, la conservación de la biodiversidad y la divulgación del patrimonio paleontológico y natural de Coahuila.

La inclusión del MUDE en esta clasificación internacional amplía la proyección de Saltillo como destino de turismo científico y cultural, particularmente por la riqueza paleontológica que distingue al territorio coahuilense.