Colisión deja dos mujeres sin vida y tres heridos en Saltillo

Aparentemente la conductora viajaba a exceso de velocidad y en estado de ebriedad, lo que provocó que perdiera el control del vehículo

Paramédicos de la Cruz Roja informaron que dos mujeres perdieron la vida y tres personas más resultaron lesionadas luego de protagonizar un fuerte accidente este domingo sobre el boulevard Luis Echeverría, en el municipio de Saltillo.

De acuerdo con testigos, el choque ocurrió a la altura de la colonia Valle Dorado, debido a que la conductora del vehículo se trasladaba a exceso de velocidad y en aparente estado de ebriedad, cuando perdió el control de una curva para terminar incrustada en la base de concreto de un señalamiento.

Esta colisión provocó que los cinco ocupantes quedarán inconscientes, mientras que la conductora quedó prensada entre los fierros del automóvil.

Personal de Bomberos realizaron las maniobras correspondientes para liberarla. Mientras que los paramédicos informaron que al menos dos personas perdieron la vida debido a este accidente.

Será la Fiscalía General del Estado quien realice el peritaje correspondiente para el deslinde de responsabilidades.