Colectivos buscan aclarar muerte de activista en Coahuila

Colectivos informaron que se realizó una autopsia independiente a Blanca Martínez tras presión de familiares y activistas

Colectivos y organizaciones civiles informaron que el sábado 15 de noviembre se realizó la autopsia de Blanca Isabel Martínez Bustos, quien falleció el 10 de noviembre en el Hospital General de Zona No. 1 del IMSS en Saltillo.

La necropsia se efectuó tras la presión de familiares, activistas y grupos defensores que exigieron la participación de peritos independientes junto con especialistas de la Fiscalía estatal, con el fin de esclarecer las causas y el modo de muerte de la defensora.

De acuerdo con el comunicado, la realización de la autopsia representa un primer paso para conocer la verdad sobre lo ocurrido.

Los restos de Blanca fueron trasladados este lunes a León, Guanajuato, donde serán inhumados.

Las organizaciones reiteraron que su fallecimiento ocurrió en un contexto de presunto trato indigno en el hospital, denunciando que, como ocurre con miles de personas, no recibió atención con respeto ni calidad.

Los colectivos llamaron a mantener la demanda de justicia y a garantizar el derecho a la salud con dignidad para todas las personas.

Entre sus exigencias destacan una investigación profunda para esclarecer el caso, la revisión integral del funcionamiento de los hospitales del IMSS en Saltillo y a nivel nacional, y que las autoridades asuman responsabilidades y actúen con base en los peritajes científicos que ya están en curso.

Según los colectivos, Blanca “entró caminando” y esperaba retomar sus actividades días después, pero su estado se complicó en un contexto de lo que califican como “pésima atención”.

Las organizaciones aseguran que Blanca Martínez, fundadora del Centro Fray Juan de Larios y figura fundamental en la creación de los primeros colectivos de búsqueda en México, fue tratada sin respeto y que su muerte revela fallas estructurales que ponen en riesgo a miles de pacientes.