Colapsan gradas de circo en Arteaga; 14 personas fueron atendidas

El establecimiento cuenta con una póliza de responsabilidad civil, por lo que los gastos derivados de la atención médica serán cubiertos por el seguro.

El colapso de una sección de las gradas del Circo Estrella, instalado en el ejido San Antonio de las Alazanas, dejó un saldo de 14 personas atendidas, de las cuales cinco fueron trasladadas a un hospital de Saltillo, entre ellas un menor de edad, informó el Gobierno Municipal de Arteaga.

El accidente ocurrió alrededor de las 21:30 horas del martes, mientras se desarrollaba una función, lo que movilizó a elementos de Protección Civil, Bomberos y personal del Sistema Municipal de Salud.

Los lesionados fueron llevados inicialmente a la Clínica Municipal de San Antonio de las Alazanas, ubicada a menos de un kilómetro del lugar del incidente, donde recibieron atención médica y fueron valorados por personal de salud.

Posteriormente, cinco personas fueron trasladadas en ambulancias municipales al Hospital Muguerza de Saltillo para realizarles estudios complementarios y descartar posibles fracturas. Las autoridades precisaron que todos los pacientes fueron trasladados en código amarillo, como medida preventiva.

De acuerdo con la información proporcionada por el propietario del circo, el establecimiento cuenta con una póliza de responsabilidad civil, por lo que los gastos derivados de la atención médica serán cubiertos por el seguro.

Mientras tanto, personal de Protección Civil de Arteaga realizó una inspección en el inmueble para determinar las causas que originaron el colapso de la estructura e inició el procedimiento administrativo correspondiente conforme a la normatividad vigente.

Las autoridades municipales informaron que darán seguimiento al estado de salud de las personas lesionadas y a los resultados de la investigación sobre este incidente.