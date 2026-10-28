Colapsa techo en construcción de clínica y hiere a trabajador

De acuerdo con el reporte de los cuerpos de emergencia, el accidente ocurrió mientras varios empleados realizaban trabajos de colocación de concreto

Un trabajador resultó lesionado al caer desde una altura aproximada de cinco metros, luego de que colapsara una estructura de techo en construcción en la Clínica Santa Lucía, en Ramos Arizpe. El afectado fue identificado como Isidro Hernández Sandoval, originario de Nuevo León.

De acuerdo con el reporte de los cuerpos de emergencia, el accidente ocurrió mientras varios empleados realizaban trabajos de colocación de concreto en la parte superior de la estructura, cuyo peso habría provocado que cediera.

Al momento del desplome, cuatro trabajadores se encontraban en la zona. Tres de ellos lograron saltar antes de que la estructura terminara de caer, mientras que Isidro no pudo evitar la caída y quedó lesionado.

Socorristas acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria. Durante la valoración detectaron una probable fractura expuesta de tibia y peroné en la pierna izquierda, además de una contusión en la parte frontal del cráneo.

El personal de emergencia también reportó la posibilidad de un traumatismo craneoencefálico moderado, condición que requería confirmación mediante estudios y una evaluación médica especializada. El trabajador presentaba otros golpes derivados de la caída.

Debido a las lesiones, Isidro Hernández fue trasladado en código rojo a un hospital privado de Saltillo para recibir atención médica. Las circunstancias del colapso quedaron sujetas a la revisión correspondiente para determinar las causas del accidente.