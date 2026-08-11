Cocodrilo rescatado se quedará en el Museo del Desierto

El ejemplar continúa en un espacio temporal y de cuarentena mientras se diseña un albergue definitivo dentro del Museo del Desierto

El cocodrilo localizado hace algunos meses en la presa Palo Blanco, en Ramos Arizpe, permanecerá de manera definitiva en el Museo del Desierto, donde actualmente se encuentra bajo resguardo y en proceso de adaptación, informó Fernando Toledo, director del Museo Viviente del Museo del Desierto.

El ejemplar permanece por ahora en un área temporal y de cuarentena, donde se reporta en buenas condiciones y con crecimiento normal, mientras el museo define el espacio que será habilitado como su albergue permanente.

Toledo explicó que la intención es construir una instalación que no solo responda a las necesidades actuales del cocodrilo, sino también a las que tendrá conforme aumente de tamaño.

El especialista señaló que la especie puede alcanzar hasta tres metros de longitud, por lo que el diseño del nuevo espacio deberá considerar su desarrollo durante los próximos 10, 15 o incluso 20 años.

Detalló que los cocodrilos presentan una etapa inicial de crecimiento relativamente rápido y posteriormente continúan creciendo de manera más lenta durante el resto de su vida.

Además de garantizar condiciones adecuadas para el animal, el Museo del Desierto busca que el futuro albergue permita que los visitantes puedan conocer al ejemplar de forma segura y con un componente de educación ambiental.

Toledo señaló que este caso también sirve para generar conciencia sobre la tenencia de fauna exótica, ya que muchas personas adquieren reptiles cuando son pequeños sin considerar el tamaño que pueden alcanzar ni las necesidades de espacio y manejo que tendrán con el paso de los años.

Por ahora, el cocodrilo continuará bajo cuidado especializado dentro del Museo del Desierto, en espera de que se defina y acondicione el espacio donde permanecerá de manera definitiva.