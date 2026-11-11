Cocineras tradicionales cerrarán el año con festival de tamales

Doce participantes ofrecerán distintas variedades de tamales, champurrado, atoles, dulces y pan tradicional durante el 14 y 15 de noviembre

Las Cocineras Tradicionales de Saltillo realizarán su último evento del año los días 14 y 15 de noviembre con el Festival del Tamal y Atole Norteño, donde ofrecerán una amplia variedad de alimentos típicos de la región, además de recibir pedidos para las posadas y celebraciones decembrinas.

La subdirectora del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, Gabriela Romero Pinto, informó que el festival se desarrollará en la explanada de la Presidencia Municipal, de 11:00 a 17:00 horas, con la participación de 10 cocineras tradicionales y dos invitadas, quienes prepararán sus especialidades para venta y consumo en el lugar.

El encuentro se organiza con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana y busca preservar las recetas, técnicas e ingredientes que forman parte de la gastronomía regional, además de respaldar el trabajo de las mujeres que mantienen vivas estas tradiciones.

Entre los alimentos que podrán degustar los asistentes se encuentran tamales de pollo, puerco, queso, frijol, verdes, rojos y de azúcar, acompañados de champurrado, atole de guayaba y otras bebidas tradicionales. También habrá dulces de calabaza, camote, chilacayote, preparaciones a base de leche, nuez y pan artesanal.

Romero Pinto destacó que el Instituto Municipal de Cultura mantiene su respaldo a las cocineras durante distintas actividades culturales, entre ellas el Festival de las Ánimas, al considerar que su trabajo permite transmitir conocimientos gastronómicos de generación en generación.

Como parte del programa artístico, el grupo folclórico Masegua ofrecerá una presentación a las 14:00 horas, mientras que las familias podrán adquirir alimentos para llevar o consumirlos en las mesas que estarán disponibles en la explanada municipal.

María del Carmen Álvarez, integrante de las Cocineras Tradicionales, explicó que este festival también representa una oportunidad para establecer contacto con clientes interesados en contratar sus servicios durante diciembre, particularmente para posadas y celebraciones religiosas.

Señaló que algunas cocineras reciben pedidos de 100, 200 y hasta 300 tamales por cliente, mientras que durante la temporada decembrina la producción puede superar los 100 kilogramos, dependiendo de la demanda.

Por su parte, Rosy López, quien participará por primera ocasión con las cocineras tradicionales, adelantó que ofrecerá tamales de pollo, puerco, queso, frijol y azúcar, además de proporcionar información para quienes deseen realizar pedidos especiales.

La cocinera Yolanda Isabel confirmó que esta edición marcará el cierre del calendario anual de actividades del grupo, aunque las participantes continuarán trabajando de manera independiente para atender los encargos de alimentos tradicionales durante las festividades de fin de año.