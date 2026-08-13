COBAC inicia curso de inducción; reporta alta demanda en Coahuila

Los estudiantes participan actualmente en los cursos de inducción, mientras que en los próximos días se dará paso al arranque formal de clases

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El Colegio de Bachilleres de Coahuila (COBAC) ya comenzó con las actividades previas al inicio del ciclo escolar en sus distintos planteles, informó su titular, Leonardo Jiménez.

Los estudiantes participan actualmente en los cursos de inducción, mientras que en los próximos días se dará paso al arranque formal de clases en los municipios donde tiene presencia este sistema educativo.

El funcionario destacó que los espacios disponibles en los planteles prácticamente se encuentran agotados, lo que refleja la alta demanda que mantiene el COBAC entre los jóvenes de Coahuila.

Señaló que la institución se ha consolidado como una de las opciones de educación media superior con mayor aceptación en el estado, además de registrar bajos niveles de deserción escolar.

Como alternativa para quienes no lograron ingresar a un plantel regular, se mantiene disponible el sistema de educación abierta, modalidad que ha recibido respaldo del Gobierno de Coahuila.

Leonardo Jiménez explicó que los interesados pueden buscar un espacio conforme se generen lugares disponibles, aunque reconoció que la demanda continúa siendo elevada debido a la poca cantidad de alumnos que abandonan sus estudios en el sistema.