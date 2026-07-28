Coahuilenses se capacitan en oficios a través del IMSS

Los talleres están abiertos a la población en general y se ofrecen con cuotas accesibles, y horarios de cada uno de los Centros de Seguridad Social del estado

Alrededor de 20 mil 500 personas fueron capacitadas durante 2025 en los Centros de Seguridad Social (CSS) y Centros de Extensión del IMSS en Coahuila, donde además de aprender un oficio, muchas han encontrado una oportunidad para generar ingresos adicionales y fortalecer su desarrollo personal.

La promotora de servicios del IMSS Coahuila, Mayela Flores Montoya, informó que los cursos se imparten en Saltillo, Monclova, Piedras Negras y Sabinas, con una oferta que incluye panadería y repostería, computación, carpintería, cocina saludable, estilismo y barbería, diseño de uñas, artes plásticas, danza, música, natación, box y yoga, entre otras actividades.

Uno de los casos es el de Thalía, psicóloga de 37 años, quien decidió inscribirse al curso de panadería y repostería en el Centro de Seguridad Social de Saltillo para perfeccionar una actividad que ya realizaba como pasatiempo y que hoy también representa una fuente de ingresos adicionales.

La derechohabiente señaló que los conocimientos adquiridos le han permitido mejorar sus técnicas de elaboración y comercializar algunos de los productos que prepara durante las clases.

De acuerdo con el IMSS, además de impulsar el aprendizaje de nuevos oficios, estos cursos contribuyen al bienestar físico, mental y social de los participantes, al ofrecer espacios para desarrollar habilidades, fortalecer la convivencia y complementar la economía familiar.

Los talleres están abiertos a la población en general y se ofrecen con cuotas accesibles, sujetas a la disponibilidad y horarios de cada uno de los Centros de Seguridad Social del estado.