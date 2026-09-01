Coahuilenses relatan jornada violenta vivida en Zacatecas

Entre las personas que presenciaron parte de estos acontecimientos se encontraban algunos coahuilenses que habían viajado a Zacatecas durante el fin de semana

Un fin de semana marcado por hechos violentos se vivió en un municipio de Zacatecas, donde habitantes y visitantes fueron testigos de una jornada de tensión que incluyó enfrentamientos armados, personas fallecidas, elementos policiacos lesionados y el incendio de una comandancia.

La situación generó preocupación entre quienes se encontraban en la zona y puso nuevamente bajo los reflectores el clima de inseguridad que se registra en distintos puntos de la entidad vecina.

Coahuilenses presenciaron los hechos violentos

Entre las personas que presenciaron parte de estos acontecimientos se encontraban algunos coahuilenses que habían viajado a Zacatecas durante el fin de semana.

Tras regresar a su estado natal, compartieron en redes sociales lo que observaron y expresaron su impresión ante la violencia registrada, destacando el contraste con las condiciones de seguridad que, desde su perspectiva, se viven en Coahuila.

Visitantes destacan condiciones de seguridad en Coahuila

Los testimonios de estos visitantes también sirvieron para poner en valor la tranquilidad que existe en Coahuila, al señalar que mientras en la entidad vecina se enfrentaban situaciones de riesgo y miedo, en territorio coahuilense prevalece un ambiente de mayor seguridad.

La comparación hecha por los propios viajeros refleja la percepción de quienes, después de vivir de cerca una jornada complicada durante su visita, regresaron a casa reconociendo las condiciones de paz y seguridad de su estado sin embargo ante el temor de represalias decidieron mantener el anonimato.