Coahuilense asume la presidencia de la AIPPPT

También destacó la responsabilidad de advertir sobre posibles fraudes en la comercialización de viajes y servicios turísticos

Desde Coahuila se coordinarán estrategias internacionales de periodismo especializado en turismo, luego de que el monclovense Armando de la Garza Gaytán asumió la presidencia de la Federación Internacional de Periodistas y Promotores de Turismo (AIPPT). La organización agrupa a representantes de 16 países y mantiene gestiones para incorporar a otras dos naciones.

De la Garza Gaytán participó en dos encuentros internacionales celebrados en Santo Domingo, República Dominicana. Uno fue la Bolsa Turística del Caribe y el otro el Foro Internacional de Periodismo Turístico, donde tuvo participación como representante de México.

El dirigente destacó que su nombramiento representa un reconocimiento para Coahuila y particularmente para Monclova, desde donde encabezará la dirección de una organización con presencia en América y Europa. Señaló que su trayectoria en el periodismo comenzó en medios de comunicación locales de Coahuila, donde aprendió el oficio antes de ampliar su actividad hacia otros espacios. También le otorgaron un reconocimiento a De la Garza Gaytán por su trayectoria.

Periodismo turístico reúne a representantes de 16 países

Explicó que la Federación Internacional integra actualmente a representantes de países de habla hispana y portuguesa, entre ellos Brasil, Uruguay, Bolivia, Guatemala, República Dominicana, Cuba, Portugal y España. También participan Estados Unidos y Canadá, mientras que otras dos naciones se encuentran en proceso de incorporación.

De la Garza Gaytán consideró significativo que la conducción de esta organización internacional tenga su sede operativa en Monclova. Esto permitirá que desde la Región Centro de Coahuila se participe en la definición de estrategias para promover el periodismo turístico en distintos mercados y destinos internacionales.

Durante su estancia en República Dominicana también participó en la Bolsa Turística del Caribe, encuentro que reunió a representantes de aproximadamente 18 países, incluido México. El propósito fue promover los atractivos de cada destino, establecer contactos comerciales y generar oportunidades de negociación entre los integrantes de la industria turística.

Periodismo turístico: promoción con ética y responsabilidad

El presidente de la organización explicó que el periodismo turístico tiene características distintas a las de otras especialidades informativas, porque su función consiste en acercar al público a las experiencias, atractivos y particularidades de los destinos. No se limita a publicar estadísticas de visitantes u ocupación hotelera, sino que busca ofrecer información útil para quienes planean viajar.

Señaló que los periodistas especializados deben presentar tanto los atractivos como las condiciones desfavorables que pueden encontrar los viajeros. Como ejemplo, mencionó situaciones como la presencia de sargazo en determinadas playas, problemas de conectividad aérea o cancelaciones de vuelos, que pueden modificar los planes de quienes visitan una región.

También destacó la responsabilidad de advertir sobre posibles fraudes en la comercialización de viajes y servicios turísticos.

Consideró que existe una cantidad importante de empresas que aprovechan el interés de las personas por viajar para ofrecer servicios engañosos, por lo que la prensa especializada debe contribuir a prevenir estos abusos mediante información verificada.

De la Garza Gaytán sostuvo que la ética debe ser una condición fundamental del periodismo turístico. Explicó que no se trata de crear expectativas irreales ni vender fantasías sobre experiencias que los viajeros posiblemente no podrán disfrutar, sino de proporcionar información objetiva para que cada persona decida dónde y cuándo viajar.

Entre los asuntos abordados en Santo Domingo también destacaron la inteligencia artificial, la sostenibilidad y las nuevas narrativas para comunicar destinos turísticos, temas centrales del Primer Foro Internacional de Periodismo Turístico.