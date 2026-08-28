Coahuila y Torreón acercan servicios gratuitos a adultos mayores

El programa Club de los Adultos Mayores ofreció servicios de salud, activación física y bienestar en el Club de los Abuelos DIF Torreón.

En el marco del Mes del Adulto Mayor, se llevó a cabo el programa Club de los Adultos Mayores, con la participación de Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria de DIF Coahuila; Selina Bremer de Cepeda, presidenta honoraria de DIF Torreón, y el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís.

La jornada reunió a DIF Coahuila, DIF Torreón, la Secretaría de Salud, Mejora Coahuila, INEDEC, ICATEC y el Centro de Alzheimer de La Laguna A.C., que sumaron esfuerzos para acercar servicios gratuitos a este sector.

Durante el evento se ofrecieron consultas médicas, electrocardiogramas, toma de presión y glucosa, ultrasonidos, entrega de medicamentos, podología, vacunación, servicios dentales, orientación nutricional, pruebas de detección de tuberculosis, fisioterapia, entrega de lentes, corte de cabello, bazar, lotería y actividades informativas sobre Alzheimer.

Selina Bremer de Cepeda destacó que la coordinación entre el Estado y el Municipio facilita el acceso de las personas adultas mayores a servicios que favorecen su salud y bienestar. También reconoció la importancia de este sector por su experiencia, valores y aportaciones a las familias y a la sociedad.

La jornada tuvo como sede el Club de los Abuelos DIF Torreón, Centro de Día del Adulto Mayor inaugurado en 2022, que cuenta con comedor, cocina, canchas, áreas verdes, aula multiusos y enfermería. Asimismo, se informó sobre la próxima construcción del Centro Fuerza Mayor, dentro de Ciudad DIF, con una inversión de 50 millones de pesos y servicios integrales para personas adultas mayores.