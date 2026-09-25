Coahuila y Texas preparan plan a tres años para atraer proyectos

Blas Flores, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, informó que ambos gobiernos trabajan en una agenda conjunta de promoción económica

Coahuila y Texas trabajan en la construcción de un plan económico a tres años enfocado en atraer y desarrollar proyectos relacionados con semiconductores, inteligencia artificial, centros de datos y energía, informó Blas Flores González, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Coahuila.

El funcionario explicó que este fue uno de los principales acuerdos derivados de la reciente gira de trabajo por Texas, donde se planteó mantener una estrategia coordinada de promoción de inversiones durante la segunda mitad de la actual administración estatal.

“Uno de los temas más importantes que vimos con la Secretaría de Economía fue poder desarrollar un plan de tres años, enfocado en semiconductores, en giras de promoción y en la parte de energía”, señaló.

Flores González indicó que Coahuila y Texas buscarán coordinar sus respectivas estrategias para definir qué proyectos puede captar cada entidad y en cuáles existen posibilidades de complementar capacidades industriales.

El plan contempla también impulsar sectores vinculados con inteligencia artificial y centros de datos, actividades que el Gobierno estatal identifica como una nueva área de oportunidad para diversificar la economía de Coahuila.

Como parte de esa estrategia, adelantó que se buscará establecer un esquema de colaboración con la Universidad de Texas, similar al trabajo que previamente se ha realizado con la Universidad de Arizona, para desarrollar programas relacionados con nuevas tecnologías y necesidades de la industria.

“Queremos hacer un plan con la Universidad de Texas para todas esas aristas y poderlas aterrizar con un programa aquí”, explicó.

En materia energética, Flores González señaló que existen conversaciones con empresas de Texas, aunque precisó que los proyectos relacionados con gas y energía requieren también participación de dependencias federales.

Indicó que una empresa del sector mantiene conversaciones con Pemex y con autoridades de la Secretaría de Energía para definir condiciones de un proyecto piloto, mientras Coahuila participa desde el ámbito de sus atribuciones para facilitar la coordinación.

La gira también incluyó temas de promoción turística y económica relacionados con el Rodeo Saltillo y la infraestructura de Expo Coahuila.

Flores González informó que se sostuvieron conversaciones con una organización internacional especializada en circuitos profesionales de rodeo para analizar la posibilidad de que, una vez concluida la arena de Expo Coahuila, Saltillo pueda incorporarse a un circuito profesional a partir de 2027.

El funcionario señaló que la prioridad de la agenda con Texas será mantener una coordinación permanente y convertir la relación fronteriza en proyectos concretos de inversión, tecnología, energía y desarrollo económico.