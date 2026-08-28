Coahuila y SSPC acuerdan coordinación contra crimen organizado

Uno de los puntos abordados fue la continuidad de los operativos que se realizan en la entidad, incluido el combatir actividades delictivas de mayor impacto

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, acordaron mantener la coordinación entre Estado y Federación para reforzar operativos contra narcomenudeo, extorsión, huachicol fiscal y otras actividades vinculadas con el crimen organizado.

Durante una reunión privada en Ciudad de México, ambos funcionarios revisaron los resultados de la estrategia de seguridad aplicada en Coahuila y la coordinación operativa entre corporaciones federales, estatales y municipales.

Uno de los puntos abordados fue la continuidad de los operativos conjuntos que se realizan en la entidad, particularmente aquellos enfocados en combatir actividades delictivas de mayor impacto.

Jiménez Salinas señaló que el modelo de seguridad de Coahuila se basa en prevención, proximidad, inteligencia y fuerza, y sostuvo que mantiene coincidencias con la estrategia federal.

En el encuentro también se revisaron los indicadores de seguridad del Estado. De acuerdo con la información presentada, Coahuila se mantiene entre las entidades con mejores resultados nacionales y cuenta con ciudades como Piedras Negras, Saltillo y Torreón entre las mejor evaluadas en seguridad.

El Gobierno del Estado señaló además que los homicidios registrados en Coahuila presentan un alto nivel de resolución, resultado que atribuye al intercambio de información y trabajo conjunto entre fiscalías y corporaciones.

Jiménez informó a García Harfuch sobre las inversiones realizadas en infraestructura de seguridad, entre ellas 18 cuarteles entregados o en proceso de construcción para Policía Estatal, Ejército, Marina y Guardia Nacional en diferentes regiones del estado.

La intención, explicó, es mantener presencia permanente en puntos considerados estratégicos y reforzar la capacidad de reacción ante delitos que puedan tener alcance interestatal o federal.

La reunión se da en un contexto en el que Coahuila ha incrementado la coordinación con fuerzas federales y entidades vecinas para mantener operativos conjuntos y fortalecer el blindaje en sus límites territoriales.