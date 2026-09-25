Coahuila y municipios destinarán más de 3,000 mdp a obras

La estrategia “En Equipo le Entramos” contempla acciones de pavimentación, drenaje, agua, espacios públicos, infraestructura educativa, alumbrado y ambulancias

Más de 3.000 millones de pesos serán destinados a obras y servicios públicos en los 38 municipios de Coahuila mediante la estrategia “En Equipo le Entramos”, que contempla proyectos de infraestructura social, servicios primarios y rehabilitación de espacios públicos.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó la firma del acuerdo con alcaldesas y alcaldes del estado, con el que se busca concentrar recursos en necesidades detectadas en colonias, barrios y ejidos durante lo que resta de 2026 y a lo largo de 2027.

La estrategia incluye trabajos de pavimentación, recarpeteo, drenaje, pozos de agua, rehabilitación de plazas y canchas, espacios culturales, infraestructura educativa, aulas y techumbres, además de servicios como alumbrado, ambulancias y camiones recolectores de basura.

Jiménez Salinas señaló que los proyectos serán definidos en coordinación con los gobiernos municipales, que deberán identificar las necesidades prioritarias de cada localidad.

“Está enfocado en arreglar y ‘enchular’ nuestras colonias, nuestros barrios y nuestros ejidos en los 38 municipios de Coahuila”, expresó el mandatario durante la presentación.

Blas Flores González, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, explicó que el objetivo es que las decisiones sobre obras y servicios se tomen a partir de las necesidades que se presentan directamente en las comunidades.

El programa se sumará a otras inversiones estatales en infraestructura y a proyectos de mayor escala que actualmente se desarrollan en diferentes regiones de Coahuila.

Durante la firma, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, señaló que los municipios buscarán utilizar estos recursos para atender necesidades relacionadas principalmente con servicios básicos e infraestructura urbana.

La estrategia operará mediante coordinación entre el Gobierno del Estado y los ayuntamientos para distribuir los recursos conforme a los proyectos que se definan en cada municipio.