Coahuila y Eagle Pass impulsan construcción de puente fronterizo

Bajo la premisa de defender el patrimonio público, se busca impulsar el desarrollo económico y garantizar que los beneficios de la infraestructura fronteriza

Como parte de la estrategia para fortalecer la infraestructura fronteriza y la competitividad de Coahuila, el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde de Eagle Pass, Texas, Aaron Valdez, encabezaron la firma del contrato para la elaboración del diseño y proyecto ejecutivo de la obra de ampliación del Puente Internacional Coahuila 2000, conocido como Puente Internacional 2, en Piedras Negras.

"Tuvimos una excelente reunión con nuestro amigo y vecino, el alcalde de Eagle Pass, Aaron Valdez, para ver los avances de la ampliación del Puente 2. Este cruce fronterizo es parte del patrimonio público de los coahuilenses y de los ciudadanos de Eagle Pass; por ello lo vamos a fortalecer, cuidar y defender siempre. Este es un proyecto prioritario para nuestros gobiernos. Seguiremos trabajando en equipo para bien de nuestra gente", resaltó el gobernador.

Durante el encuentro, el mandatario estatal destacó la coordinación entre los gobiernos de Coahuila y de Eagle Pass, Texas, para avanzar en un proyecto estratégico para ambas comunidades, bajo la premisa de defender el patrimonio público, impulsar el desarrollo económico y garantizar que los beneficios de la infraestructura fronteriza se traduzcan en mejores oportunidades para la población.

Puente Internacional 2, proyecto prioritario para Piedras Negras y Eagle Pass