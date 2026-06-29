Coahuila y Durango refuerzan coordinación en seguridad fronteriza

Autoridades de estatales acordaron fortalecer el intercambio de información y la vigilancia, estrategia que ya ha permitido detener a presuntos delincuentes

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Con el objetivo de fortalecer la seguridad en la región fronteriza entre Coahuila y Durango, autoridades de ambas entidades avanzan en la consolidación de estrategias conjuntas enfocadas en el intercambio de información y la vigilancia coordinada para combatir la delincuencia.

Durante una reunión de trabajo en la que participaron fiscales, mandos de seguridad y representantes del Ejército Mexicano, se acordó reforzar los mecanismos de colaboración mediante la implementación de un sistema de vigilancia compartido, que permitirá dar un seguimiento más eficiente a personas buscadas por la justicia y a objetivos considerados generadores de violencia.

El fiscal general del Estado de Coahuila, Federico Fernández, destacó que la coordinación entre ambas entidades ya ha generado resultados positivos, al concretarse la detención de personas involucradas en delitos cometidos en un estado y localizadas en el otro.

Asimismo, señaló que el trabajo conjunto ha facilitado el cumplimiento de órdenes de aprehensión y el intercambio de información operativa, acciones que han permitido agilizar las investigaciones y fortalecer la procuración de justicia en la región.

Las autoridades reiteraron que la coordinación interestatal continuará como una estrategia permanente para preservar la seguridad y mantener una respuesta eficaz frente a los retos que enfrenta la zona limítrofe entre Coahuila y Durango