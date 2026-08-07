Coahuila y Costa Rica refuerzan modelo de educación dual

Se llevó a cabo el Encuentro Binacional de Formación Dual 'Saberes que se Encuentran' con la participación de representantes de Coahuila y Costa Rica

La vinculación entre las aulas y las empresas fue uno de los ejes del Encuentro Binacional de Formación Dual “Saberes que se Encuentran”, donde representantes de Coahuila y Costa Rica intercambiaron experiencias para fortalecer la preparación de los estudiantes y responder a las necesidades del sector productivo.

Las actividades se desarrollaron en las instalaciones del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COECYT), con la participación de instituciones de educación superior, directivos académicos y autoridades educativas de ambas regiones.

Durante la jornada se realizaron mesas de trabajo enfocadas en compartir modelos, casos de éxito y estrategias para consolidar la educación dual, un esquema que combina la formación académica con la experiencia práctica dentro de las empresas.

Los rectores de las universidades de Coahuila, además de estudiantes y directores académicos, formaron parte de los trabajos de intercambio y análisis.

La ceremonia de apertura fue encabezada por el secretario de Educación de Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, quien destacó la importancia de fortalecer la cooperación internacional y ampliar los mecanismos de colaboración entre las instituciones educativas y el sector empresarial.

El encuentro permitió generar espacios de diálogo para impulsar nuevas estrategias de formación profesional y consolidar un modelo educativo orientado a mejorar la inserción laboral de los futuros egresados.