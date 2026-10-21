Coahuila urge aplicar decreto contra contenidos violentos

El secretario de Educación, Emanuel Garza, consideró prioritario que las plataformas digitales implementen cuanto antes las nuevas obligaciones federales

La Secretaría de Educación de Coahuila pidió que se apliquen cuanto antes las disposiciones del nuevo decreto federal que obliga a las plataformas digitales a restringir el acceso de menores de edad a contenidos violentos, luego de los hechos registrados en la Secundaria General número 13 del ejido La Unión, en Torreón.

El secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, respaldó las medidas anunciadas por el Gobierno de México y consideró prioritario fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes frente a publicaciones que promuevan conductas delictivas, violencia escolar, extremismo y discursos de odio.

“Es definitivamente algo de vital importancia que se pueda regular el uso de redes sociales, especialmente cuando tiene que ver con el acceso a contenido que esté impulsando conductas ilícitas, violentas, posturas radicales de odio”, declaró.

Plataformas deberán retirar contenidos de riesgo y verificar edades

El decreto de entornos digitales seguros, publicado el pasado 14 de octubre en el Diario Oficial de la Federación, establece que las plataformas deberán identificar y retirar de inmediato contenidos de riesgo, fortalecer los mecanismos de verificación de edad y ofrecer herramientas de supervisión parental.

Las empresas disponen de 30 días naturales para adaptar sus sistemas e informar sobre las acciones implementadas, bajo seguimiento de la Agencia de Transformación Digital.

Padres también deberán reforzar vigilancia

Garza Fishburn señaló que la protección de los estudiantes no depende exclusivamente de las empresas tecnológicas, sino también de la participación de las familias para conocer qué contenidos consultan los menores en sus dispositivos electrónicos.

“Por un lado, las plataformas, las redes sociales tienen que responder en ese sentido, pero por otro lado también es muy importante que madres y padres de familia, cuidadores, tutores estén muy atentos a lo que se está consumiendo”, expresó.

El funcionario indicó que Coahuila permanecerá atento a la implementación de las disposiciones federales y a las medidas relacionadas con el uso de dispositivos electrónicos en las escuelas.

“Aquí lo importante es que se pueda estar aplicando lo más pronto posible”, puntualizó.

Las nuevas obligaciones federales contemplan la prevención del acceso a contenidos relacionados con violencia escolar, acoso, explotación sexual, autolesiones y otras conductas que puedan representar riesgos para niñas, niños y adolescentes.