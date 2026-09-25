“Coahuila tiene rumbo”, dice Diego Rodríguez en Consejo Político

El secretario de Operación Política del PRI en Coahuila encabezó una capacitación ante 198 de los 215 integrantes del Consejo Político Municipal

Bajo el mensaje de que “Coahuila tiene rumbo”, Diego Rodríguez Canales, secretario de Operación Política del Comité Directivo Estatal del PRI, encabezó este jueves una capacitación durante el Consejo Político Municipal de Ramos Arizpe, al que asistieron 198 de los 215 consejeros acreditados.

Previo al encuentro, Rodríguez Canales señaló en entrevista que estos consejos buscan mantener contacto directo con la militancia, reconocer el trabajo de las estructuras municipales y reforzar la presencia territorial del partido en colonias, barrios y ejidos.

“Nosotros trabajamos todo el año, trabajamos cerca de la gente, trabajamos en las colonias, en los barrios, en los ejidos”, expresó.

Los Consejos Políticos Municipales comenzaron el miércoles en Parras de la Fuente y General Cepeda y continuaron este jueves en Ramos Arizpe, como parte de una serie de reuniones que la dirigencia estatal realizará con sus estructuras locales.

Rodríguez Canales también hizo referencia a los resultados de la pasada elección y señaló que la alianza PRI-UDC obtuvo más de 700 mil votos y triunfos en los 16 distritos electorales, cifras que atribuyó al trabajo territorial realizado por la militancia y las estructuras partidistas.

“Más allá de replicar tal o cual número, lo que queremos es seguir contando con la confianza de la ciudadanía. Detrás de cada voto está la confianza de la gente”, señaló.

El dirigente sostuvo además que seguridad, desarrollo económico y competitividad forman parte de los temas que el partido está llevando a sus encuentros municipales como parte de su balance político y de la preparación para los siguientes procesos electorales.

Durante el Consejo, Carlos Humberto Robles Loustaunau, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Coahuila, agradeció a la militancia de Ramos Arizpe por su participación en el proceso electoral anterior y sostuvo que los resultados obtenidos fueron producto del trabajo colectivo de las estructuras del partido.

“El carro completo lo ganamos todos; lo ganó nuestra militancia, nuestras líderes territoriales, nuestros sectores y organizaciones, nuestros jóvenes, nuestras mujeres, quienes tocaron puertas, caminaron calles y defendieron casillas”, expresó Robles Loustaunau.

El priista señaló que el propósito de estos encuentros es regresar con la militancia después de la elección, reconocer su trabajo y mantener activa la organización territorial del partido.

Como parte del programa, Rodríguez Canales impartió la capacitación denominada “Coahuila tiene rumbo”, en la que reiteró el llamado a mantener organizada a la militancia y fortalecer el trabajo directo con la ciudadanía.

Durante la sesión, José Ramón Oceguera Rodríguez participó como notario para dar fe de los acuerdos adoptados por el Consejo Político Municipal.

Entre los asistentes estuvieron Gabriel Elizondo Pérez; Luz Elena Morales Núñez, diputada presidenta del Congreso del Estado; Tomás Gutiérrez Merino, alcalde de Ramos Arizpe; José María Morales Padilla; la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo; y Hazel Israel Santos Rodríguez, presidente del PRI Municipal, además de dirigentes, exalcaldes, consejeros y representantes de la estructura partidista.