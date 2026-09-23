Coahuila supera los 3.4 millones de habitantes

Entre 2020 y 2025, la población de la entidad creció a una tasa promedio anual de 1.5 por ciento, superior al 1.2 por ciento registrado entre 2015 y 2020

Coahuila superó los 3.4 millones de habitantes en 2025 y aceleró su ritmo de crecimiento poblacional respecto al quinquenio anterior, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Entre 2020 y 2025, la población de la entidad creció a una tasa promedio anual de 1.5 por ciento, superior al 1.2 por ciento registrado entre 2015 y 2020.

El aumento también se refleja en el número de viviendas particulares habitadas, que ya supera el millón en Coahuila, mientras que en 2020 se contabilizaban alrededor de 900 mil 900.

A pesar del crecimiento en viviendas, el promedio de ocupantes por casa disminuyó de 3.5 a 3.3 personas, una señal de los cambios en la composición de los hogares.

La encuesta también muestra que la edad mediana de la población llegó a 30 años y que las mujeres representan 50.7 por ciento de los habitantes, frente a 49.3 por ciento de hombres.

Otro cambio importante está relacionado con la fecundidad. El promedio de hijos nacidos vivos entre las mujeres de 12 años y más disminuyó de 2.1 en 2020 a 1.9 en 2025.

La movilidad de población también forma parte del crecimiento del Estado. El 12.9 por ciento de los habitantes nació en otra entidad federativa, mientras que 0.9 por ciento nació en otro país.

En servicios dentro de las viviendas, 82.6 por ciento dispone de internet y 96.2 por ciento cuenta con teléfono celular, mientras que 99.3 por ciento tiene agua entubada y 90 por ciento drenaje conectado a la red pública.

La Encuesta Intercensal 2025 permite actualizar las condiciones demográficas de Coahuila entre los censos de 2020 y 2030 y dimensionar la presión que el crecimiento poblacional puede generar sobre vivienda, movilidad, agua, educación, salud y otros servicios públicos.