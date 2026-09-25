Coahuila suma restaurantes a estrategia para impulsar inclusión

Más de 30 establecimientos de Coahuila ofrecen menús en Braille y capacitación en LSM para mejorar la accesibilidad y atención a personas con discapacidad

Con motivo del Día Internacional de las Lenguas de Señas, el Gobierno de Coahuila impulsa la incorporación de más establecimientos gastronómicos a una estrategia para mejorar la accesibilidad y garantizar una atención digna para todas las personas.

La iniciativa es coordinada por la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social y la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación, que brindan herramientas sin costo a los negocios participantes.

Ofrecen menús en Braille y capacitación

El programa contempla la elaboración artesanal de menús en Braille, además de capacitación en Lengua de Señas Mexicana (LSM) y actividades de sensibilización dirigidas al personal de los establecimientos.

El secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Enrique Martínez y Morales, explicó que la estrategia busca ir más allá de proporcionar materiales accesibles y promover un compromiso integral para mejorar la atención a personas con discapacidad y otros grupos históricamente vulnerabilizados.

Hasta el momento, más de 30 establecimientos de distintas regiones de Coahuila se han integrado a esta iniciativa, formando una red de negocios que busca ofrecer sus servicios bajo condiciones de igualdad.

De acuerdo con la dependencia, la incorporación de estos establecimientos contribuye a generar espacios en los que todas las personas puedan sentirse bienvenidas y acceder a los servicios sin enfrentar barreras relacionadas con la comunicación.

La participación no tiene costo

Martínez y Morales señaló que las acciones son completamente gratuitas para los establecimientos y que la convocatoria continúa abierta para los negocios interesados en sumarse.

Los comercios pueden incorporarse mediante la CANIRAC o establecer contacto directamente con la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social y la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación.

La estrategia busca involucrar a autoridades, empresas y sociedad civil en la construcción de espacios más accesibles y libres de discriminación.

La Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social mantiene abierta la invitación a los establecimientos que quieran participar y ofrece sin costo los materiales, capacitación y actividades de sensibilización contemplados en el programa.