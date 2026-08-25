Coahuila suma a Leticia Rodarte e Iliana Valdés al gabinete

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, integró al gabinete estatal a dos funcionarias para reforzar las áreas de Cultura y Energía.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas realizó nuevos movimientos en su gabinete con la incorporación de Leticia Aurora Rodarte Rangel como secretaria de Cultura y de Iliana María Valdés Morales como subsecretaria de Energía.

Los nombramientos fueron anunciados este lunes como parte de los ajustes en áreas que el Gobierno del Estado considera estratégicas para la segunda parte de la administración.

En el caso de Cultura, Jiménez señaló que la encomienda para Rodarte Rangel será dinamizar la actividad cultural y fortalecer la relación con el gremio artístico y cultural de Coahuila.

“Invitamos a la Lic. Leticia Rodarte como secretaria de Cultura para dinamizar el gremio en nuestro estado”, informó el mandatario.

Por su parte, Iliana María Valdés Morales asumirá la Subsecretaría de Energía, donde uno de los temas prioritarios será avanzar en los proyectos relacionados con Gas Coahuila.

El gobernador señaló que su incorporación busca “profundizar en los temas del Gas Coahuila”, aunque en el anuncio no se detallaron todavía nuevas acciones, metas o calendarios específicos para ese proyecto.

Jiménez Salinas indicó que ambas funcionarias deberán mantener coordinación con otras dependencias estatales y con los sectores vinculados a sus respectivas áreas.

“Hoy se incorporan dos mujeres con experiencia, capacidad y compromiso, a quienes les he pedido seguir trabajando en equipo, con cercanía y, sobre todo, dando resultados”, señaló.

Los movimientos representan cambios en dos áreas distintas del gabinete estatal: una relacionada con la política cultural y otra con la estrategia energética, particularmente en un momento en el que Coahuila busca fortalecer proyectos de infraestructura y disponibilidad de energía para su crecimiento industrial.

Con los nuevos nombramientos, Leticia Aurora Rodarte Rangel queda al frente de la Secretaría de Cultura, mientras que Iliana María Valdés Morales se incorpora como subsecretaria de Energía, cargos que asumirán de manera inmediata dentro de la administración estatal.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas realizó nuevos movimientos en su gabinete con la incorporación de Leticia Aurora Rodarte Rangel como secretaria de Cultura y de Iliana María Valdés Morales como subsecretaria de Energía.

Los nombramientos fueron anunciados este lunes como parte de los ajustes en áreas que el Gobierno del Estado considera estratégicas para la segunda parte de la administración.

En el caso de Cultura, Jiménez señaló que la encomienda para Rodarte Rangel será dinamizar la actividad cultural y fortalecer la relación con el gremio artístico y cultural de Coahuila.

“Invitamos a la Lic. Leticia Rodarte como secretaria de Cultura para dinamizar el gremio en nuestro estado”, informó el mandatario.

Por su parte, Iliana María Valdés Morales asumirá la Subsecretaría de Energía, donde uno de los temas prioritarios será avanzar en los proyectos relacionados con Gas Coahuila.

El gobernador señaló que su incorporación busca “profundizar en los temas del Gas Coahuila”, aunque en el anuncio no se detallaron todavía nuevas acciones, metas o calendarios específicos para ese proyecto.

Jiménez Salinas indicó que ambas funcionarias deberán mantener coordinación con otras dependencias estatales y con los sectores vinculados a sus respectivas áreas.

“Hoy se incorporan dos mujeres con experiencia, capacidad y compromiso, a quienes les he pedido seguir trabajando en equipo, con cercanía y, sobre todo, dando resultados”, señaló.

Los movimientos representan cambios en dos áreas distintas del gabinete estatal: una relacionada con la política cultural y otra con la estrategia energética, particularmente en un momento en el que Coahuila busca fortalecer proyectos de infraestructura y disponibilidad de energía para su crecimiento industrial.

Con los nuevos nombramientos, Leticia Aurora Rodarte Rangel queda al frente de la Secretaría de Cultura, mientras que Iliana María Valdés Morales se incorpora como subsecretaria de Energía, cargos que asumirán de manera inmediata dentro de la administración estatal.

Reacción de Javier Díaz González

Por su parte, Javier Díaz González, alcalde de Saltillo, reconoció que el trabajo realizado por Lety Rodarte al frente de la cultura en Saltillo fue muy bueno y confió en que habrá continuidad a los proyectos que quedaron pendientes.

El alcalde señaló que, desde su nueva responsabilidad en el Gobierno del Estado, Rodarte continuará respaldando las actividades y proyectos culturales de la capital de Coahuila, por lo que consideró que su llegada a la Secretaría permitirá mantener una coordinación cercana en beneficio de Saltillo.

Con información de Antonio Herrera